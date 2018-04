Enquanto os brothers estavam roendo as unhas de ansiedade para descobrir quem iria ganhar o milhão e meio do prêmio, o ‘BBB‘ aproveitou a alta audiência do reality para convencer mais gente a participar do BBB19. Sim, vamos ter uma nova temporada!

Quem quiser entrar no ‘BBB19’ basta ir ao site oficial da emissora e responder a um cadastro com mais de 70 perguntas, envolvendo envio de fotos e vídeos. Somente após responder tudo que o cadastro estará confirmado. Quando anunciou pela primeira vez a inscrição, o apresentador avisou que a produção iria abrir vagas para seletivas nas cidades, e algumas vezes elas estariam fechadas.

Para empolgar ainda mais as pessoas, o apresentador abriu momentaneamente para todas as cidades que haviam se encerrado. Quem sabe essa não é a sua chance de entrar na casa mais vigiada do Brasil?