É hoje! Moisés vai abrir o Mar Vermelho em ‘Os Dez Mandamentos’: veja fotos

Depois de muita espera e ansiedade – e as 10 pragas lançadas sobre o Egito -, é hoje que Moisés finalmente vai abrir o Mar Vermelho na novela Os Dez Mandamentos! Após a morte dos primogênitos, inclusive do filho do Faraó Ramsés (Sérgio Marone), o povo hebreu finalmente consegue sua tão esperada libertação e Moisés (Guilherme Winter) lidera a volta para a terra prometida: Canãa.

Porém, no último instante, Ramsés não consegue mais segurar sua sede por vingança e muda de ideia, ordenando que seus guardas o sigam na busca de seus antigos escravos. É neste momento que Deus fala com Moisés e lhe dá o poder de abrir o Mar Vermelho, para que o povo hebreu consiga fugir.

Teste -> você sabe diferenciar o que realmente está na Bíblia do que foi criado para a novela?

Divulgação/Record Divulgação/Record

As gravações da abertura e do fechamento do Mar Vermelho já foram feitas. Algumas aconteceram complexo de teledramaturgia da Record, o Recnov, em Vargem Grande, e outras na Fazenda Lama-Preta, em Itaguaí, Rio de Janeiro.

Divulgação/Record Divulgação/Record

Para esta gravação foram usados cerca de 120 animais, 200 figurantes e 240 profissionais envolvidos durante 31 dias de filmagens.

Divulgação/Record Divulgação/Record

Já para o fechamento do Mar Vermelho, foram construídas 4 rampas de madeira e metal, com 12 metros cada uma e elas despejavam 12 mil litros de água reutilizada sobre os atores e figurantes.

Divulgação/Record Divulgação/Record

O capítulo de hoje promete bater mais um recorde de audiência no horário nobre e nós já estamos ansiosos para o que está por vir!