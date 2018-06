“É injusto”, dispara Paola Carosella sobre eliminada do MasterChef

Estamos em clima de Copa do Mundo, com nossos olhos voltados totalmente ao mundial de futebol, mas uma partezinha da nossa atenção se volta para a cozinha da Band às terças-feiras porque estamos nos aproximando da reta final do ‘MasterChef Brasil‘, o maior reality show culinário do país. Aqui não tem teatro de jogador e nem árbitro de vídeo, mas contamos com a presença ilustre dos chefs Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin, sem contar a rainha da contagem regressiva Ana Paula Padrão. O programa exibido na última terça-feira (26) foi repleto de emoções, e se você perdeu basta acompanhar nosso resuminho com tudo o que rolou no episódio.

O sky é o limite

Quem acompanha as edições do ‘MasterChef‘ e suas temporadas extras deve ter reconhecido a frase “o sky é o limite“, né? Esse clássico bilíngue foi criado por Lubyanka, uma das participantes do ‘MasterChef Profissionais 2‘ (exibido em 2017), e logo virou meme nas redes sociais. Por que estamos contando isso? Porque a prova da Caixa Misteriosa envolvia justamente Lubyanka e vários outros participantes da temporada com profissionais. Cada caixa misteriosa havia um vídeo de um ex-participante e diversos alimentos temáticos de sua especialidade. Ou seja, Ravi ofereceu ingredientes de culinária havaiana e o “paizão” Francisco propôs culinária clássica francesa.

Iniciada a prova, todos os jurados ficaram de olho nos participantes, principalmente em Katleen, pois ela aparentava ter tudo sob controle. Mas foi só os chefs falarem isso que a competidora tomou a decisão de mudar sua receita porque tudo estava dando errado. Outros cozinheiros também sentiram dificuldade, mas recorreram a uma outra participante: Rita acabou dando conselhos para vários rivais, sugerindo temperos e analisando pratos. Muito porto seguro sim.

Ao final, o grande vencedor da prova foi Thiago, que passou maus bocados ao ver sua canjiquinha dar uma queimada na panela de pressão. Os piores da prova foram Katleen (que ouviu “está horrível esse negócio” do Jacquin) e Victor Hugo. Eliane e Rita também tiveram pratos de destaque, mas o ‘MasterChef’ havia preparado uma pegadinha: Thiago poderia escolher apenas uma delas para ir com ele ao mezanino, então acabou deixando Rita ficar na temível prova de eliminação. Será que foi a melhor decisão?

Carne… com chocolate

Como já é tradição no ‘MasterChef Brasil’, Ana Paula Padrão chamou o chocolatier Alê Costa para uma participação especial. E toda vez que ele surge no reality com seus chocolates patrocinados a gente já imagina uma difícil prova de sobremesa, certo? Mais ou menos! A Prova de Eliminação foi realizada em duas etapas, e na primeira eles precisaram preparar um filé mignon com molho de chocolate. Isso mesmo, um prato salgado (mas também doce!)! E lá foram todos os cozinheiros na berlinda cozinhar o prato sugerido pelo convidado… quer dizer, nem todos. Katleen e Victor Hugo ficaram de fora por terem sido os piores da prova anterior.

Com o desafio de equilibrar o gosto de um chocolate meio amargo com uma peça de filé mignon, os cozinheiros amadores entraram em parafuso tentando criar uma combinação agradável entre os ingredientes. O resultado geral foi bem positivo, mas quem se deu bem foi Maria Antônia, pois seu filé estava impecável e ela garantiu uma vaga no mezanino.

Padre Evandro, Victor Hugo, Hugo, Katleen e Rita voltaram para as bancadas e descobriram o que viria a ser a derradeira etapa da prova de eliminação: mediants. Essa sobremesa francesa não muito conhecida por aqui parece ser um cookie de chocolate temperado, e um dos efeitos esperados é fazer um “crec” quando mordido ou quebrado. Correndo contra o tempo, todos tiveram apenas meia hora para entregar uma sobremesa perfeita, sem chance de errar.

Katleen venceu a prova, com Hugo e Victor Hugo ficando logo abaixo no ranking. Já os dois piores pratos, os de Evandro e Rita, foram um completo desastre. O padre fez uns biscoitinhos sem graça enquanto Rita errou totalmente a temperagem e serviu chocolate derretido. Por causa da falha, Rita foi a escolhida para ser eliminada do programa.

A saída de Rita causou uma mini-revolta até em Paola Carosella. A jurada declarou ser injusto alguém que cozinha tão bem sair naquele ponto, e falou bonitas palavras sobre como os erros fazem crescer mais que os acertos. Antes de abraçar Rita, Paola mandou mais um conselho inusitado: a chef sugeriu que Rita se agarrasse ao balcão e não deixasse o ‘MasterChef’ eliminá-la. Nas redes sociais, antigos participantes do reality e telespectadores também se manifestaram a favor da ideia de Paola:

Vamos ver como será a próxima semana, com a esperada prova de cozinhar em restaurante chique.