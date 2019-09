É oficial! Luan Santana anuncia casamento com Jade Magalhães

Entre altos e baixos durante 12 anos de relacionamento, Luan Santana anunciou que agora é oficial: ele se casará com Jade Magalhães. A informação foi divulgada em uma entrevista para a revista Veja.

“Vou me casar, enfim. Faz doze anos que estou enrolando a Jade Magalhães, minha namorada. Quer dizer, doze anos entre idas e vindas: a gente namorou, ficou um tempo separado, voltou, separou de novo. Mas chegou a hora. Poxa, todo mundo só fala nesse casamento”, disse o cantor sertanejo.

Luan ainda garantiu que sempre foi muito romântico e que, se pudesse largar o lado comercial da música, em que precisa cantar sobre a solteirice na farra, ele faria isso.

“Até frequentei uma ou outra balada, mas prefiro ficar na minha. As pessoas entendem muito nossa verdade, elas absorvem o que você está cantando e se isso combina com você. Meu público sabe que sou um cara que sempre falou e sempre vai falar de amor. Por mim, esqueceria a parte mais comercial do meu trabalho e só faria canções de amor”.

Luan e Jade engataram o relacionamento em 2012, mas terminaram em 2013. Só que, ao que tudo indica, esse fim nunca foi realmente oficial. Em 2015, eles assumiram que tinham voltado, mas logo terminaram novamente no ano seguinte. Desde então, há sempre a especulação de que eles fazem parte da vida um do outro – e agora é oficial: vem casório por aí!