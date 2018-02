O brasileiro é um povo que, nas novelas, ama mais o vilão que o próprio mocinho da história. Em reality show é o completo oposto, então as pessoas que participam de um ‘BBB‘ morrem de medo de serem tachadas como as malvadas da trama. Diego, que não é bobo nem nada, está com essas indagações.

Curtindo esse dia antes do paredão 100% deitado (como em todos os outros dias), o brother estava conversando com Patrícia, Lucas e Jéssica sobre como Tiago Leifert introduzirá o paredão no programa que será exibido apenas de noite. Lucas acha que ele pode ser o foco por causa da discussão ontem com Caruso, mas Diego explica que não tem como saber disso. “E se eu for o vilão?“, questionou o brother.

Diego deve ter comentado isso porque imagina que suas ações dentro da casa podem ser vistas como vilania. Ele, como o cabeça do quase-extinto Trio Mandinga, foi o responsável pelas principais articulações de votos no primeiro mês de reality.

Mas nem tudo foi tristeza nesse papo. Eles também brincaram muito imaginando como Leifert apresentaria a família dos emparedados. Patrícia imitou o pobre Tiago, e não mencionou a noiva de Lucas quando simulou entrevistar a plateia dele.