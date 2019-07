Eba! A 3ª temporada de ‘Vis a Vis’ estreia na Netflix em agosto

Dias atrás, nós falamos aqui no MdeMulher sobre a série “Vis a Vis”, que é uma ótima pedida para quem curte “La Casa de Papel”. Além de ser cocriada por Alex Piña – que é o pai de “La Casa”, a série tem Najwa Nimri (a inspetora Alicia Sierra) e Alba Flores (Nairóbi) brilhando muito no elenco.

“Vis a Vis” acabou esse ano, na quarta temporada, mas a Netflix só disponibilizou a primeira e a segunda no Brasil até agora – e muita gente está na expectativa pelos próximos episódios. Agora, a gente finalmente sabe em qual data a terceira temporada chega ao catálogo: 30 de agosto. A informação é da própria Netflix, que já fez o anúncio oficial das estreias do próximo mês.

Ainda não conhece a série? Então a gente conta a sinopse para você.

A trama gira em torno de Macarena, detenta recém chegada a uma penitenciária feminina na Espanha. Ela foi presa por crimes fiscais, que aceitou cometer pois era apaixonada por seu patrão. Só que Macarena é uma mulher bem ingênua, o que torna a vida dela complicada na cadeia.

E a gente já avisa que engana-se quem acha quem “Vis a Vis” se parece com “Orange is the New Black”, pois a série não é cômica. Trata-se de um drama policial violento, com pitadas de suspense.

Confira o trailer de “Vis a Vis”: