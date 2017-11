Ed Westwick, o Chuck de ‘Gossip Girl’, é acusado de estupro

Na noite deste segunda-feira (6) a atriz Kristina Cohen acusou o ator Ed Westwick, que interpretou Chuck em “Gossip Girl”, de tê-la estuprado há três anos. Kristina compartilhou a história em um post no Facebook.

Kristina diz que as histórias de abuso sexual em Hollywood que vieram a público no último mês (como as de Harvey Weinstein, Kevin Spacey e James Toback) serviram como um gatilho para ela relembrar o que aconteceu com ela há três anos. Segundo Kristina, ela estava saindo com um produtor que era amigo de Ed Westwick. Um dia ela foi à casa do ator, que sugeriu que “nós todos deveríamos transar”. Ela diz que quis ir embora, mas que o produtor com quem ela estava saindo não quis partir.

Ed então os convidou para ficar para o jantar, e quando ela disse que estava cansada, ofereceu que ela tirasse um cochilo no quarto de hóspedes. Ela conta que acabou dormindo, e acordou com Ed por cima dela, penetrando os dedos na vagina dela. Ela pediu que ele parasse, mas ele a segurou e a estuprou.

O produtor, com quem ela estava saindo, a culpou pelo ocorrido e disse que se ela acusasse Ed de qualquer coisa, “pessoas iriam atrás dela, a destruiriam e ela poderia esquecer o sonho de ter uma carreira de atriz”.

Kristina disse que está expondo essa história dolorosa agora para que outras mulheres saibam que elas não estão sozinhas e não são culpadas. E explica que as mulheres e homens que falaram sobre abuso sexual nas últimas semanas ajudaram ela a entender que a culpa não era dela.