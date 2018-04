Eduarda Brasil vence o “The Voice Kids” 2018

Neste domingo (08), foi ao ar, na Rede Globo, a grande final da temporada 2018 do “The Voice Kids“, a terceira do programa, que definiu Eduarda Brasil como vencedora do reality, por escolha do público.

A disputa acirrada, primeira final com quatro candidatos na história do programa, foi entre Eduarda Brasil, do time de Simone e Simaria, Neto Junqueira, do time de Claudia Leitte, Talita Cipriano e Mariah Yohana, ambas do time de Carlinhos Brown.

Eduarda abriu o programa com um número animado, cantando a música “Frevo Mulher”, do cantor Zé Ramalho. Depois, foi a vez de Mariah Yohana, que escolheu a canção “Piuí Abacaxi”, de Mendes Junior, famosa nas vozes da banda Trem da Alegria, para sua apresentação.

Por fim, Neto Junqueira, que cantou “Papo Reto”, da banda Charlie Brown Jr. e Talita Cipriano, interpretando o hit “Jeito Sexy (Shy Guy)”, do grupo Fat Family (do qual a mãe dela, inclusive, faz parte), fecharam a rodada número um de performances individuais.

O último episódio foi emocionante e recheado de discursos e apresentações – tanto dos candidatos ao prêmio e participantes já eliminados da edição, quanto dos técnicos, como de costume.

–

Depois de uma breve retrospectiva sobre a trajetória dos candidados, Eduarda escolher apresentar a música “Lamento Sertanejo”, de Dominguinhos, Mariah apresentou “Não Se Reprima”, do grupo Menudo, Neto fez uma performance de “Smells Like Teen Spirit”, do Nirvana e, finalmente, Talita cantou “The Voice Within”, da cantora Christina Aguilera.

Eduarda, do time Simone e Simaria, foi quem levou o troféu para casa. O resultado foi anunciado pelo apresentador do programa, André Marques. Ela tem 15 anos e é da cidade de Cajazeiras, na Paraíba.

Parabéns pra ela!