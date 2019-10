Efeito ‘Vis a Vis’: Netflix lança mais uma série sobre presídio feminino

Eita! Se você é fã de “Vis a Vis”, então prepare-se para “Avlu” – batizada de “Prisão de Mulheres” no Brasil. E o título já explica tudo, não é mesmo? Com essa nova série, a Netflix tenta repetir o sucesso estrondoso que Macarena, Zulema e cia fizeram por aqui.

“Avlu” é uma produção turca, da emissora Star, e teve duas temporadas lançadas em 2018 – com a terceira está prestes a estrear. A trama gira em torno de Deniz, mulher que acaba presa por causa da morte do marido. Só que, na verdade, quem o matou foi a filha do casal – ela fez isso para defender a mãe, vítima de agressões pesadas. Desesperada com a situação, Deniz da garota assume a culpa.

Agora, a protagonista precisa se adaptar à nova realidade na cadeia. E, como é fácil de prever, o início se desenrola nos mesmo moldes de “Vis a Vis” e “Orange is the New Black”: Deniz se depara com as regras obscuras da prisão e passa pelos dramas típicos de uma novata sem qualquer familiaridade com o mundo do crime. E para piorar, a penitenciária é dominada por duas gangues rivais. Além disso, Deniz vive a angústia de estar presa por um crime que não cometeu.

A trama de “Avlu” não é inédita, pois essa é a adaptação turca de “Wentworth”, série australiana que já soma sete temporadas e faz um enorme sucesso em seu país de origem.

Será que a nova aposta da Netflix está à altura, tanto de “Wentworth” quanto de “Vis a Vis”? A gente poderá saber em breve, a partir do dia 18 de outubro.