Se o dia dos brothers foi um passeio no parque, a noite no BBB19 entregou fortes emoções. Além da prova do líder, que liberaria um dos participantes do acorrentamento coletivo, a produção preparou um Big Fone surpresa para atormentar as boas relações formadas na última madrugada.

Em um momento no qual todos os brothers haviam saído da sala para usar o banheiro, o telefone tocou no jardim e provocou uma correria desenfreada. Isabella conseguiu disparar na frente e atendeu um pedido muito duro: ela poderia se liberar das correntes, mas precisaria indicar alguém do grupo acorrentado dela, ou então ela podia também se colocar no paredão. Após muito pensar, Isabella indicou Alan com muito peso no coração.

A prova da liderança foi patrocinada por uma marca de óculos e trouxe um desafio de precisão. Cada um dos brothers precisava usar um par de óculos que deixaria a visão pior, e tinha como objetivo acertar quatro buracos à distância. Gabriela, Elana e Rodrigo foram os que se deram bem na primeira etapa, a mais complicada, mas no final a liderança ficou com Elana pela terceira semana seguida.

A formação de paredão, como sempre, acontecerá no próximo domingo. Atualmente, apenas Isabella e Elana estão livres do acorrentamento proposto pelo BBB19.