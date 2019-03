Pois mais que esse seja o BBB com menor audiência de todos os tempos, podemos dizer que o BBB19 é o reality com o público mais empenhado em votar da trajetória do reality pela TV brasileira. Segundo informações dadas pela produção durante o programa, esse foi o paredão com o maior número de votos. Não da edição, mas da história! E foi grande parte desses votos que escolheu a eliminada da noite: Elana.

Após um programa tradicional de terça-feira, repleto de VTs engraçadinhos que tentam extrair alguma coisa de um elenco tão morto, Tiago Leifert apareceu pela televisão da sala para comunicar o resultado da votação (recorde, com 202 milhões de votos, a maior no mundo). O apresentador relembrou um papo que ele teve no começo do programa, sobre despertador e sobre como quem voltasse do paredão voltaria diferente.

“Quando ele vem, bate um desespero por mais que você vá várias vezes seguidas”, explicou o apresentador, que logo depois falou que não importa o que os brothers pretendem fazer no futuro, e sim o agora. “Você é o que você faz na casa”, tentou explicar. Leifert ainda lembrou que não pode relaxar nunca, e trouxe a notícia da eliminação de Elana com 51,9%. A surpresa ficou com Paula, que teve pouco menos de 4% dos votos para sair da casa.

Elana foi recebida por familiares e pelo apresentador no palco da eliminação. Leifert contou que ela era uma favorita, e que pegou o mesmo problema do Danrley, de encarar duas pessoas contra uma só. “Eu já sou uma vencedora só de ter entrado aqui. Aqui não foi fácil, estou muito realizada”, disparou a sister após o confinamento.

Agora ela parte para uma série de entrevistas, tanto para internet quanto no ‘Mais Você‘.