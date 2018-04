A pouco menos de duas semanas da final do ‘BBB18‘, os brothers começam a se perguntar quem é que pode ganhar esse programa. Breno indagou Kaysar com essa pergunta, e não gostou muito do que ouviu como resposta. Ou melhor, do que NÃO ouviu.

Quando o arquiteto perguntou ao sírio quem ele gostaria que ganhasse o reality show, caso ele fosse eliminado, Kaysar simplesmente bugou. Deu tela azul mesmo. Como Kaysar não respondeu à pergunta, Breno fingiu que nada aconteceu.

Depois, em conversa com Paula, o goiano reclamou da (falta de) resposta de Kaysar. Segundo Breno, nessa altura do jogo seria sensato Kaysar responder que gostaria que Jéssica levasse o prêmio, mas ele preferiu falar nada. Para o brother, isso só indica que Kaysar está “de casinho” com Jéssica na casa apenas por interesse. “Ele é fake, mano!“, reclamou Breno.

Não é só Breno que acha Kaysar meio falso, vide todas as dúvidas que as pessoas nas redes sociais levantaram sobre o sírio.