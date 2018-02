Mahmoud segue sua trajetória como o mais odiado entre os participantes do ‘Big Brother Brasil‘. Além de estar em último lugar no ranking do Queridômetro (aquele número que aparece ao lado do nome dele e que representa a média de curtidas entre os brothers), os episódios recentes envolvendo seu nome continuam repercutindo na casa.

Em uma conversa que rolou na cozinha, Ana Paula (a rival nº1 do sexólogo) revelou que usou o seu Raio-X para pedir que seus fãs votem em Mahmoud. “Ele é uma ameaça pra mim”, explicou a bruxa para os demais colegas.

“Se tudo o que ele fez não foi motivo pra ele sair, não sei o que poderia ser”, continuou Ana Paula sobre seu colega de confinamento. Patrícia fez coro com a bruxinha e contou que também usou seu vídeo diário no confessionário para pedir que as votem pela eliminação de Mahmoud: “entreguei pro povo”.

Mahmoud conquistou a raiva generalizada na casa por ter causado a punição que levou todo mundo a ir para o Tá com Nada, mas seu problema com Ana Paula vem logo dos primeiros dias: a sister o chamou de “viado” e ele a chamou para conversar e falar que não gosta de ser chamado assim. Desde então, Ana Paula elegeu Mahmoud como seu desafeto #01 e já foi vista até torcendo para ele se machucar durante a prova do Atletismo.