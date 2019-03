Elenco da série ‘Sandy & Junior’ irá se reencontrar em show da dupla

As novidades sobre Sandy & Júnior não param! Depois do anúncio oficial da turnê “Nossa História”, na última quarta-feira (13). E agora a informação quentinha é sobre o elenco da série que levava o nome dos dois irmãos. Lembra do programa?

De acordo com o Jornal Extra, Fernanda Paes Leme revelou que os atores da produção lançada há 19 anos ficaram eufóricos com a volta da dupla e decidiram se reunir em uma das apresentações. A atriz ainda falou que toda a conversa dos amigos aconteceu em um grupo no WhatsApp chamado “Galerinha mais ou menos” – referência à fala do personagem de Igor Cotrim (Boca) na série.

“Quando saiu a notícia de que eles iam voltar, foi um escândalo. A gente comentou, e a Sandy ficava só dando risada dos memes. Depois, marcamos de nos encontrar num desses shows”, contou Fernanda.

Para a felicidade dos fãs, essa não será a primeira vez que o elenco se reencontra. Em 2017, Sandy e Júnior se reuniram com Douglas Aguillar, José Trassi, Bruna Thedy, Camila dos Anjos e Karina Dohme.

Na legenda do clique postado no Instagram pessoal da cantora, ela falou sobre o sentimento nostálgico de rever os amigos e também prometeu que no próximo encontro, a turma estaria mais completa. Será que esse momento finalmente acontecerá em 2019?