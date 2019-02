Elenco de ‘I Love Paraisópolis’ festeja na casa de Wolf Maya

Nesta segunda-feira (11) estreia I love Paraisópolis, a nova trama das 19h, mas o elenco já está festejando desde o dia anterior. O diretor Wolf Maya reuniu, no domingo (10), atores e amigos em uma festinha em sua casa em São Conrado, Rio de Janeiro. Letícia Spiller, Dalton Vigh e Henri Castelli curtiram a baladinha na noite gelada, que ainda contou com Anitta, uma das primeiras a chegar.

Já Bruna Marquezine, protagonista da trama, não foi à festa, mas brilhou no Domingão do Faustão. Vestindo um comentadíssimo macaquinho rendado da NK Store, a atriz postou um vídeo fazendo caras e bocas no Instagram, enquanto esperava para entrar no ar.

Veja quem passou pela festa de Wolf:

