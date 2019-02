Elenco de ‘Vestida para Casar’ se reúne 11 anos após o lançamento do filme

Em uma edição especial feita pela Entertainment Weekly, dedicada à comédias românticas, o elenco do filme “Vestida para Casar” se reuniu após 11 anos para bater um papo. O mesmo aconteceu com o elenco de “O Casamento do Meu Melhor Amigo”.

O longa, lançado em 2008, conta a história de Jane Nichols (Katherine Heigl), que sempre é a dama de honra das suas melhores amigas. No começo da trama, ela é apaixonada por seu patrão George (Edward Burns), que, mais a frente, se torna a paixão da sua irmã mais nova, Tess (Malin Åkerman). Isso faz com que ela questione a ideia de ser tão boazinha com todos. Além de conhecer Kevin (James Marsden), que também ajuda a mudar todo o cenário amoroso em sua vida.

Na conversa descontraída entre os artistas, eles falaram sobre como a trama termina. Katherine acredita que deveria haver uma continuação da história, para matar a curiosidade de quem é fã do filme. “Eu acho que isso seria ótimo de assistir, tipo, como está a vida deles depois de 10 anos? Eles terminaram juntos? Eu, pessoalmente, acho que sim. Eu penso que [Tess e George] tiveram três filhos e ela fez da Jane a madrinha deles. […] Mas [Jane e Kevin] não podem engravidar”, explicou.

Ainda que a história tenha sido criticada pelo “The New York Times”, sendo chamada de “esforço fútil”, com o tempo, se tornou uma grande paixão do público. A roteirista do longa, Aline Brosh McKenna, revelou que um dos motivos para isso foi o fato de que casamento é uma temática sempre atual. “Vestida para Casar” chegou a ganhar troféus no People’s Choice Award e Teen Choice Award.