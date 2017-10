Tchau, 2017! Elenco da Globo grava a vinheta de fim de ano

“Hoje é um novo dia, de um novo tempo, que começou…” . Sim, o ano acabou e todo elenco da Globo já está reunido outra vez para gravar a vinheta, que todo mundo sabe cantar.

As gravações começaram no sábado (21), mas teve muito artista acordando cedo pra filmar também no domingão (22). Marina Ruy Barbosa, Bruna Marquezine, Mariana Ximenes e Angélica estavam por lá e cantaram juntas.

Este ano, a canção será tocada por uma banda e, claro, acompanhada pelas muitas vozes famosas da emissora. Teve até drone sobrevoando a gravação!

Separados em grupinhos, as celebs soltaram a voz e o resultado a gente vê no ar em breve.

Confira as fotos de quem esteve por lá:

Hoje é o novo dia de um novo tempo …. ( que assim seja) A post shared by ingridguimaraesoficial (@ingridguimaraesoficial) on Oct 22, 2017 at 7:15am PDT

Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou… A post shared by Bruno Mazzeo (@eumazzeo) on Oct 22, 2017 at 6:47am PDT

E este era o grupo que gravei a chamada de Fim de Ano da Globo, uma honra estar junto de #lairrenno #fernandatorres e#fernandamontenegro , e a chamada da #redeglobo, está linda!!!Sera mesmo um Ano Feliz! A post shared by Elizabeth Savala Casquel (@elizabethsavala) on Oct 22, 2017 at 7:07am PDT

Hoje a festa é sua, a festa é nossa…. #tvglobo A post shared by Flávia Alessandra (@flaviaalereal) on Oct 21, 2017 at 3:31pm PDT

HOJE A FESTA É NOSSA! Mas jajá ela é sua aí nas telinhas da @redeglobo 🎉 Parceiras queridas @fatimabernardes @caiapitanga 👯👯 #festadafirrma #TocarJuntos2018 #FimDeAnoGlobo A post shared by Luma (@lumacostaa) on Oct 22, 2017 at 5:26am PDT

O domingo começou com o elenco da Globo soltando a voz! "Hoje é o novo dia, de um novo tempo que começou…" #TocarJuntos2018 #Chamadafinaldeano #gloriapires Reprodução storie de @ingridguimaraesoficial A post shared by Blog Memorial Gloria Pires (@memorialgloriapires) on Oct 22, 2017 at 7:49am PDT