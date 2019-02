Eles cresceram! Angelina Jolie posa com todos os filhos em foto rara

A gente piscou e os filhos da Angelina Jolie cresceram e estão fofíssimos! A raríssima reunião familiar em público aconteceu na noite de segunda-feira (25), na cidade de Nova York, durante a exibição de um especial do filme ‘The Boy Who Harnessed the Wind’ – a atriz foi convidada para apresentar o evento.

Fruto do relacionamento com o ex-marido, Brad Pitt, cuja separação gerou uma conturbada discussão sobre a guarda das crianças, a mamãe posou ao lado dos seis filhos: Maddox, de 17 anos; Pax, de 15; Zahara, de 14; Shiloh, de 12; e os gêmeos Vivienne e Knox, de 10.

Que família linda!