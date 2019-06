Eleven no mundo invertido e monstro assustador aparecem em novo trailer

OMG! O trailer final de “Stranger Things”, da Netflix, acaba de jogar nossas expectativas lá no alto. As cenas mostradas são dignas de fazer a gente acreditar que a terceira temporada será a melhor de todas.

No vídeo vemos Eleven no mundo invertido e as crianças correndo perigo. Também surge um novo monstro – grande, gosmento e bem assustador. Além disso, vemos que a trama vai ter um novo mistério: quem será o hospedeiro da força maléfica que domina o mundo invertido?

Tudo isso em imagens com efeitos visuais muito surpreendentes e aquela direção de arte impecável que a gente já conhece. Estamos ansiosas para maratonar!

O retorno de “Stranger Things” acontece no dia 4 de julho. Confira o trailer: