Nesse dia de paredão no ‘BBB‘, cada um dos brothers na berlinda está se distraindo de alguma forma. Kaysar segue querendo não pensar no programa de hoje, Caruso preferiu ficar lendo e a família Lima… bem… eles se reuniram no jardim para conversar sobre o programa.

Imaginando na alternativa de não serem eliminados, resta saber se quem sai é Kaysar ou Caruso. Se o sírio sair da casa, eles vão ficar um pouco chateados, mas o mesmo não vai acontecer se o publicitário for despachado da casa mais vigiada do Brasil. Pelo contrário, a família Lima inclusive torcem muito pra isso.

Ayrton considera uma possível eliminação de Caruso como uma vitória. Além disso, o patriarca da família Lima acha que a eliminação dele seria um grande presente a Mahmoud, ex-brother que teve muitos atritos com o paulistano. “Toma Mahmoud. Só não dá para embrulhar“, brinca Ayrton sobre o presentão que ele gostaria que fosse despachado à noite.