Eliminada do MasterChef faz coxinha parecida com nariz famoso

Mais uma terça-feira chegando e com ela uma fome incrível que bate para a gente que ama reality show culinário, afinal é dia da maior disputa de cozinheiros amadores da televisão brasileira. Na prova exibida no ‘MasterChef Brasil‘, os 20 participantes precisaram cozinhar 150 militares, da base aérea de Santos, nessa que foi a primeira prova em grupo da temporada.

O desafio da linguiça

Eles forma divididos em duas equipes e o primeiro líder escolhidos foi Victor Hugo, pois ele havia vencido a prova da omelete no programa passado. Segundo explicação de Ana Paula Padrão, seu beneficio foi escolher 10 pessoas com as quais ele não desejava trabalhar, e os renegados formariam a segunda equipe. Esta teve como líder Eliane, por escolha dos próprios participantes

Quem vai se dar bem na primeira prova em equipes da temporada? #EquipeVermelha ou #EquipeAmarela? #MasterChefBR pic.twitter.com/QFOniOCY1w — MasterChef Brasil (@masterchefbr) March 28, 2018

O prato principal da disputa foi linguiça, que deveria ser preparada desde o zero, moendo as carnes e entripado. Como se não bastasse a produção do embutido, o complemento e a sobremesa eram também obrigatórios. As equipes tiveram bastantes dificuldades com a prova, tanto que os jurados se enfiaram no meio para organizar a bagunça.

Para atender aos convidados que chegavam marchando ou caindo de para-quedas, as equipes tiveram de racionar a comida para atender à demanda. E mesmo assim deixaram a fila esperando, pois não haviam pratos empratados o suficiente para atender aos militares. Tanto a equipe amarela quanto a amarela foram alertadas pela Ana Paula Padrão: se parassem a fila novamente, eles iriam servir os militares na mesa obrigatoriamente para não travar o atendimento, e foi o que aconteceu.

–

A equipe vermelha, ficou sem acompanhamento e os últimos pratos foram servidos apenas com duas linguiças. Já na sobremesa, ambas as equipes enfrentaram sérios problemas, com quantidade, receitas que não funcionaram e uma quantidade minusculas de sobremesa. No fim, a vitória foi para o time vermelho mesmo com todo o desastre coletivo.

Prova de Eliminação: coxinha

Assim que chegaram na cozinha-estúdio do programa já rolou aquelas dinâmicas para estimular o climão entre os participantes. Ana Paula Padrão perguntou o motivo para a derrota do time amarelo e a vitória do time vermelho, e conseguiu arrancar do Victor Hugo que o motivo foi ele ter escolhido com quem ele NÃO queria trabalhar em um time. Polêmica do jeito que a gente gosta, e ainda teve mais coisa! Victor Hugo precisou escolher 3 pessoas do mezanino para participarem da prova de eliminação, e os selecionados foram Thiago, Angélica (que ficou 100% revoltada com a decisão) e Katleen. Por sua vez, Eliane teve a chance de salvar 3 pessoas, e mandou Andressa, Rita e ela mesma.

A prova de eliminação envolveu um prato muito brasileiro e que, erroneamente, é considerado por muitos como algo muito simples. Os cozinheiros amadores precisaram preparar coxinha, essa deliciosa iguaria frita. Paola Carosella explicou que a ideia é que cada um deles apresentasse três coxinhas, que poderiam ser iguais ou de sabores diferentes. Parece algo fácil, não é? Pois então, não foi!

–

Os cozinheiros ficaram PERDIDOS com a receita de coxinha, e vimos um número surpreendente de pessoas lá que nunca haviam feito uma. Enquanto as redes sociais espumavam ao ver um reality culinário em que os cozinheiros nunca fizeram algo básico, os participantes foram se esforçando e cometendo alguns errinhos.

Ao final, Katleen e Thiago foram consagrados como os melhores da prova, mas a vitória mesmo foi para a cozinheira. Inclusive lembraram que ela foi a responsável pelo maravilhoso pão de queijo frito do primeiro programa. Os dois que ficaram na berlinda foram Rui e Tereza, que cometeram erros grotescos na coxinha. O prato da cozinheira amadora chegou a ser comparado ao nariz do escritor francês Cyrano de Bergerac pelo impiedoso Erick Jacquin.

–

Será que parece mesmo?

–

Por causa dessa semelhança com um nariz (e pelo conjunto da obra). Tereza acabou sendo eliminada do ‘MasterChef Brasil’. Na saída, ao ser perguntada por Ana Paula Padrão, a cozinheira apenas falou que vai estudar muito para avançar na carreira. Mas não só Tereza que ficou sem muito destaque. Com o sucesso do ‘BBB18‘, a repercussão (negativa) do ‘MasterChef Brasil’ foi o que chamou a atenção com memes: