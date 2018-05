Eliminada do ‘MasterChef’ passa por prova inesperada feita pelos jurados

Em pleno feriadão de primeiro de maio a família brasileira pôde se reunir para assistir a mais um episódio do eletrizante ‘MasterChef Brasil‘, o maior reality show culinário do país (e olha que temos muitos no ar) Mesmo exibindo uma temporada atrás da outra, a competição gastronômica da Band tem um carisma único capaz de nos manter grudados na frente da televisão. Só assim mesmo para a gente encarar um programa mais longo e não reclamar nadinha, não é mesmo?

Prova das Carnes Inesperadas

Estamos aqui não só pela exaltação da culinária, mas também pela intriga entre os participantes. Dessa forma, Ana Paula Padrão pediu para Vinícius (o vencedor da prova anterior) causar um pequeno desconforto em seus colegas. O cozinheiro amador se viu diante de várias peças de carnes inesperadas (como paca, cérebro e outras coisas de nomes pouco apetitosos) e precisou escolher quem iria fazer cada uma dela. Uma chance ótima para colocar as carnes difíceis nos rivais e se safar com as melhores.

Após a partilha das peças, e já com suas carnes na mesa, todos tiveram bastante tempo disponível para sofrer bastante nas mãos dos jurados sádicos. Enquanto Katleen ficou 100% perdida ao se ver tendo de cozinhar um cérebro, Clarisse estava toda ventureira preparando sua primeira moela de pato da vida.

"Fígado de cordeiro, cérebro de boi, bochecha de cabra…" Esses ingredientes do #MasterChefBR parece receita de feitiço de bruxa né — poxaduduh (@Dudu) May 2, 2018

Os desconhecimentos, que poderiam causar pratos intragáveis, acabaram sendo compensados pela noção dos participantes. Paola Carosella até se surpreendeu com a moela de Clarisse por estar macia (embora estivesse sem gosto). Mas a vitória mesmo acabou caindo no colo de Eliane, que subiu ao mezanino com os também competentes Vinícius e Thiago.

Desafio Árabe em Dupla

Se aconteceu mesmo algum arrependimento por não terem conseguido ir ao mezanino, essa impressão foi bem no momento no qual Henrique Fogaça revelou a tarefa a ser cumprida na segunda etapa do programa: eles teriam de preparar pratos árabes. Parece fácil, mas havia uma pegadinha (claro). Todos os cozinheiros seriam divididos em DUPLAS e cozinhariam juntos… quer dizer, não bem juntos. Apenas um por vez poderia mexer e cozinhar, e a cada 10 minutos eles trocavam de posição entre si. Um revezamento mesmo.

Paola, decepcionada com o episódio morno, quase vibrou ao ouvir as panelas trabalhando e sentiu o aroma dos alimentos árabes. O vento do desespero também passou pela cozinha da Band, afinal Ana Luiza se machucou durante a prova e precisou ser acudida pela equipe médica.

Cozinhando todo mundo tá. Mas se divertindo pra valer só essa dupla! #MasterChefBR pic.twitter.com/parKZ0bRUW — MasterChef Brasil (@masterchefbr) May 2, 2018

A vitória inusitada acabou ficando com a dupla Evandro e Rui, que fiz a prova mais de boaça dos últimos tempos. Eles dançaram, cantaram, riram e entregaram uma deliciosa kafta elogiada até mesmo por Erick Jacquin.

A dupla composta por Ana Luiza e Hugo ficou com o pior prato da noite e, consequentemente, os dois seriam eliminados. Mas estamos falando de ‘MasterChef Brasil’, o reality que não tem hora para acabar! A ambição da Band falou mais alto e os chefs improvisaram uma prova extra, com os dois cozinheiros disputando entre si mais um desafio árabe.

Batalha pela Sobrevivência

Assim como RuPaul coloca duas drags para cantar por suas vidas, Paola Carosella anunciou que Ana Luiza e Hugo passariam por um desafio parecido (mas sem cantoria, claro). Como eles não desejavam eliminar os dois, afinal eles vieram da repescagem logo no começo do programa, os jurados deram uma chance a eles: cada um precisaria fazer um prato árabe para garantir a sobrevivência.

Ambos prestaram bastante atenção às críticas feitas na etapa anterior e se esforçaram muito para sair na vantagem, mas infelizmente a coisa deu ruim para Ana Luiza. Enquanto Hugo havia feito um quitute discreto e com recheio moderado, a cozinheira amadora entulhou carne em seu prato e desagradou os chefs. Assim, a moça foi a eliminada da semana, enfrentando sua própria dupla num duelo final. Muito triste, mas isso que é ‘MasterChef Brasil’ (e pode ter certeza que o programa acabar quase uma hora da manhã também foi algo muito ‘MasterChef Brasil’).

Na próxima semana, os cozinheiros enfrentarão mais uma prova em grupo garantindo uma viagem ao mezanino. Quem não se salvar, precisará emular a cozinha do Jacquin de forma perfeita. Que dificuldade!