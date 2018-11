Eliminada do MasterChef Profissionais alfineta rivais em desabafo

Uma coisa temos que falar: a dificuldade desse ‘MasterChef Profissionais‘ está elevadíssima. Não é como aquele ‘MasterChef‘ de sempre com os participantes precisando acertar o ponto de um churrasco, aqui é quase como um vestibular de culinária, dos mais concorridos.

Para se ter uma ideia, a prova da caixa misteriosa foi algo nunca antes visto nessa competição: os participantes precisaram preparar um prato com ingredientes da culinária judaica. Para isso eles tiveram a ajuda de Benny Novak, um chef convidado que explicou como funciona os alimentos servidos no ano novo judaico. O campeão da vez foi Daniel, que garantiu mais uma semana no reality show e se livrou da dificílima prova seguinte.

O desafio de eliminação foi uma prova de harmonização: cada um dos candidatos precisou criar um prato de alta gastronomia que combinasse com um espumante escolhido. A decisão do espumante coube a Daniel, que complicou a vida de seus colegas.

A prova da harmonização foi vencida por Heaven, muito aplaudida pelos jurados do programa. Mas quem se deu mal foi Adriana, que há pouco tempo havia sido resgatada na repescagem. Seu prato foi considerado o pior e, mais uma vez, entregou seu avental para se despedir do programa.

Numa conversa publicada no site do programa, Adriana confessou que não tinha qualquer intimidade com espumante, nem ao menos sabe qual é o gosto. Para completar, ela ainda mandou aquela indiretinha para a galera que ficou no reality show: “Não sei que gosto tem um espumante, não sei com o que combina ou com o que não combina.(…) Não tenho grana para ficar tomando bebida cara desse jeito. Tem gente aqui que paga de pobre e toma espumante todo dia. Eu não. Eu sou pobre real“, alfinetou. Pra quem será que foi essa indireta?

Precisamos lembrar que Adriana voltou à competição já com sangue nos olhos, porque o mezanino em peso estava torcendo para outra participante durante a repescagem. Isso deve ter causado esse clima constante de climão.