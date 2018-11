Eliminada do ‘MasterChef Profissionais’ pede estágio na hora da despedida

A vida não está fácil para ninguém, e quando se tem uma oportunidade única você precisa agarrar com todas as forças, não é mesmo? Foi com esse pensamento na cabeça que Manoela, a eliminada do mais recente episódio do ‘MasterChef Profissionais‘, aproveitou aquele momento de despedida dos jurados para pedir… um estágio para Paola Carosella. E não é que deu certo?

Assim que os chefes salvaram Heaven, Manoela foi até a área dos chefs para se despedir de cada um deles. A primeira a ser abraçada foi Paola Carosella, visivelmente emocionada. Em meio à troca de elogios, Manoela contou que gostaria de fazer um estágio com a chef argentina, e a resposta foi muito positiva: “Sério? Então vem! Mais uma vez que me vejo em uma participante, vou me sentir muito honrada“. Para selar de vez a parceria, Paola acompanhou Manoela até a porta da cozinha.

O programa teve a exibição da última prova externa do reality, na qual os quatro participantes precisaram trabalhar no Le Bife, o famoso restaurante de Erick Jacquin. Eles trabalharam juntos para servir 30 convidados, e Rafael foi o escolhido como o que teve melhor desempenho no desafio.

Já a prova que levou à eliminação de Manoela foi bem complicada: os participantes precisaram criar uma releitura de um prato escolhido aleatoriamente no livro de receitas do ‘MasterChef Profissionais’. Manoela torceu muito para ser curry, mas acabou caindo com a bandeja colombiana. Mesmo com um prato gostoso, a chef foi criticada por ter feito algo muito simples.

Com a eliminação de Manoela, restam apenas três cozinheiros profissionais no reality, cuja final está ali virando a esquina. Estão na disputa Rafael Gomes (semifinalista decidido na última prova em equipe), Willian Peters (vencedor da prova de eliminação) e Heaven Delhaye (sobrevivente à eliminação). Já estamos ansiosos para o próximo programa, que definirá os dois finalistas!