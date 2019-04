Eliminado do ‘MasterChef’ e todos os outros falham na prova de eliminação

Acho que nunca vimos a cozinha do ‘MasterChef Brasil‘ com tantos erros num único programa. A sexta temporada com amadores segue na busca pelo melhor cozinheiro amador do país, e após tantas temporadas exibidas a gente esperava que os participantes chegasse um pouco mais preparado. Ledo engano… tanto na prova em grupo quanto no desafio de eliminação vimos somente o caos, o despreparo e muitas falhas.

Divididos em grupos, os aspirantes a chef tiveram de encarar logo de cara a maior prova de todos os tempos do ‘MasterChef Brasil’. Ana Paula Padrão apresentou o desafio que consistia em alimentar dois times de futebol feminino… mais as três narradoras… e mais umas centenas de pessoas que foram assistir ao jogo, totalizando 400 pratos. Com o objetivo de servir comida árabe, todo mundo correu para fazer o maior número possível de quebabs (ou “churrascão grego”, como bem lembrou Marcus).

O grupo azul, liderado por Juliana, foi um trem desgovernado. Não só eles tiveram dificuldades de organizar todos os ingredientes em quantidades aceitáveis como não conseguiram entregar 80 pratos. Isso mesmo, 80 pessoas ficaram sem ter o que comer do time azul! Mas não pense que o time amarelo foi tudo as mil maravilhas, porque eles tiveram problema em algo bem simples: a apresentadora havia solicitado que um dos quebabs fosse vegetariano, e adivinhe qual grupo perdeu o quebab vegetariano? Pior ainda: o prato era para Milene Domingues, uma das narradoras do jogo! Por sorte eles logo se encontraram.

Com 2/3 dos votos para o time amarelo, coube ao time azul a derrota e uma ida direto para o desafio de eliminação, certo? Errado! Ana Paula Padrão fez uma proposta para a líder Juliana: ela poderia se salvar e ir para o mezanino, ou então fazer a prova e salvar outras duas pessoas. A líder, sem nem pestanejar, decidiu salvar ela mesma e deixar sua tripulação afundando num navio furado. Ficou um baita clima de tensão (e raiva) no ar…

A prova de eliminação consistia em fazer churros com dois recheios separados… e foi um desastre. Ninguém prestou atenção quando Erick Jacquin “deixou vazar” as proporções dos ingredientes da massa, e o resultado foram alimentos que pareciam tudo, menos churros. Para se ter uma ideia, a vencedora da prova foi Rosana, que errou do começo ao fim e apresentou um negócio que não era churros, mas ao menos estava bem parecido. Também se safaram participantes como Weverton, que apresentou um churro feito com massa de bolinho de chuva.

O dia não foi feliz para Carlos, o participante bilíngue da temporada. Com uma massa dura que parecia um pão velho, o participante se despediu da temporada e prometeu voltar aos Estados Unidos depois dessa temporada no Brasil. Questionado por Ana Paula Padrão, ele falou que talvez cozinhar com pressão não seja pra ele. Acontece, né?

Vamos ver como os participantes estarão na próxima semana.