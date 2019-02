O grupo VillaMix, formado dentro do BBB19 por uma série de participantes de pensamentos e vivências semelhantes, foi dizimado com a saída de Isabella nesse último paredão do reality. Com apenas Carolina restando para manter o nome VillaMix vivo no programa, o ex-participante Gustavo tentou explicar o motivo do término da aliança feita pelos brothers.

Em conversa com o site oficial do programa, Gustavo argumentou que o grande erro foi ter começado a combinar voto. “A gente começou a comentar mais, a pensar mais sobre jogo. A gente pensou que o pessoal do outro lado estava falando em voto, mas eles estavam mais tranquilos. E o pessoal aqui fora parece que não gostou de a gente estar falando tanto sobre jogo e voto, queriam que a gente ficasse tranquilo como o pessoal da Gaiola”, argumentou.

A questão da Tereza também foi abordada por Gustavo, pois eles deveriam ter dado mais atenção à sister. Mesmo assim, ele não diz que a saída dela do grupo prejudicou tudo. O brother, acusado durante o programa de ter feito comentários meio machistas, também explicou no bate papo que o VillaMix terminou, na verdade, quando todos os homens do grupo foram eliminados. Ou seja, já nem considerou que Isabella e Carolina continuariam o legado.

Rivalidades à parte, o pessoal do VillaMix tem aproveitado bastante fora do confinamento. Segundo o brother, eles estão até marcando de se verem durante os desfiles das escolas de samba de São Paulo. Um brinde à harmonia da casa!