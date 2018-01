Elisabeth Moss faz discurso com trecho de “The Handmaid’s Tale”

A atriz Elisabeth Moss ganhou o prêmio de melhor atriz em série dramática no Globo de Ouro 2018 e usou as palavras de Margaret Atwood, autora de “The Handmaid’s Tale” para agradecer. Depois de falar do elenco e dos produtores da série, Moss tirou um papel do bolso e leu um trecho do livro de Atwood.

“Nós éramos as pessoas que não estavam nos jornais. Vivíamos nos espaços em branco, nas beiras das páginas impressas. Isso nos dava mais liberdade. Vivíamos nos espaços entre as histórias”.

Após ler o trecho, Moss agradeceu Atwood por falar contra a intolerância e a injustiça, e disse que as, mulheres, não vivem mais nas beiras das páginas, nem nos espaços em branco, mas sim são as histórias e escrevem as histórias.

Uma mensagem importante em uma noite repleta de protestos contra assédio sexual e cheia de indicadas poderosas em quase todas as categorias. Adoramos!