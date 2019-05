Elizabeth Savalla passa por cirurgia após acidente com vaca em novela

Depois de interpretar Mirtes Aranha em “O Sétimo Guardião”, Elizabeth Savalla passará por uma cirurgia no quadril depois de sofrer um acidente com uma vaca quando interpretou Cunegundes na novela “Êta Mundo Bom!“, em 2016.

Em uma entrevista ao jornal Extra, ela explicou porque demorou três anos para cuidar do que havia acontecido. “Eu não tive tempo de operar na época. Depois de ‘Êta Mundo Bom!’, fiz ‘Pega Pega’ e ‘O Sétimo Guardião’ e ainda estava em cartaz no teatro. Mas é uma bobagem, uma coisa rápida. Agora eu me dei dois meses para eu ir para recauchutagem”, esclarece a atriz.

Ainda na publicação feita pelo veículo, Elizabeth também comentou sobre a polêmica que rondou Marina Ruy Barbosa, Débora Nascimento e José Loreto durante as gravações de “O Sétimo Guardião”.

“O mundo está valorizando a fofoca, tanta coisa boa acontecendo e as pessoas estão gastando tempo inventando coisas, isso é muito chato. Não dou conselho para a Marina porque ela não precisa, ela é madura, autossuficiente e muito bem casada. A única coisa que eu disse foi que eu a amo muito e quando ela precisar tem sempre aqui um ombro de mãezona. A fofoca não afetou os bastidores da novela”, enfatiza a atriz.