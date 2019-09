Ellen DeGeneres visita Meghan Markle e revela detalhe fofíssimo de Archie

Elle DeGeneres revelou, durante uma prévia de seu programa ‘The Ellen Show‘, que visitou Meghan Markle, Príncipe Harry e o bebê Archie! O encontro mais do que especial rendeu boas memórias e a apresentadora contou um detalhe muito fofo sobre a aparência do bebê, que vem sendo protegido dos holofotes.

“Eu pude segurar o bebê Archie e alimentá-lo. Ele é igual ao Harry. E ele tinha mais cabelo do que eu na ocasião”, disse, de maneira descontraída. Imagina só, Archie herdando os fios ruivos do pai? Que gracinha!

Ellen também não poupou elogios ao casal real e disse que foi muito bem recebida durante sua visita. “Eles são incríveis! São o casal mais fofo da Terra!”, reforçou.

Ela aproveitou o momento e defendeu Meghan e Harry de críticas que vêm recebendo constantemente. “Eles são apenas duas pessoas muito humildes e cheias de compaixão, estão fazendo o bem pelo mundo”.

Assista ao vídeo da fala: