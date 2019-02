Nós seres humanos temos uma tendência a sermos educados através de estímulos positivos e negativos, então é comum que a gente repita certos comportamentos se recebermos algum estímulo positivo. Esse papo meio doido parece meio deslocado, mas pode explicar o que rolou nessas últimas horas no BBB19: um recado nas entrelinhas dado por Tiago Leifert pode ter servido como incentivo para os confinados do BBB19 repetirem um comportamento que não é necessariamente o que queremos.

Já foi dito aqui que o acorrentamento dos brothers foi um fracasso gigantesco, pois em vez de gerar conflitos e intrigas acabou unindo os encarcerados ainda mais. Por mais que o diretor do programa tentasse criar novas situações para irritá-los, eles foram tomados por um espírito de paz que estacionou nos Estúdios Globo e não quer mais sair.

Por isso, Tiago Leifert anunciou ao público na última quinta-feira (21) que os participantes haviam demonstrado sentimentos lindos nas últimas horas de confinamento. Até aí tudo bem, o problema vem depois.

Tiago Leifert deu parabéns aos brothers por causa do clima fofo que se instaurou na casa, repetindo que aquilo foi algo nunca visto na história do Big Brother Brasil. Infelizmente, esse elogio acabou sendo um estímulo positivo, pois influenciou o comportamento dos brothers.

Para se ter uma ideia, o clima na madrugada seguinte foi igualmente açucarado e comovente, provavelmente inspirado na suposta aprovação popular do gesto da noite anterior. Teve até mesmo Isabella falando que “cogitou se indicar ao paredão para não se comprometer com os companheiros de acorrentamento”.

O público, que está ávido por algum barraco ou conflito na casa, está abandonando o reality aos poucos. Nas redes sociais, pipocam críticas a respeito do elenco morno da atual temporada. E com tudo isso acontecendo, o elogio dado por Tiago Leifert pode ter servido para levar as coisas para o ritmo do marasmo mesmo.