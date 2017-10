Em campanha, 500 mil mulheres admitem já ter sofrido abuso sexual

Desde o dia 5 de outubro, Hollywood está fervendo por conta de um grande escândalo denunciado pelo New York Times e pelo New Yorker. Em depoimentos a essas duas publicações, diversas mulheres revelaram ter sido assediadas – e até estupradas – por Harvey Weinstein, um dos produtores mais influentes da indústria cinematográfica.

Depois disso, várias outras mulheres uniram-se ao coro, incluindo atrizes do calibre de Angelina Jolie e Gwyneth Paltrow. Com a repercussão, Harvey chegou a ser demitido do estúdio que fundou ao lado do irmão, Bob Weinstein, e foi expulso da Academia do Oscar.

Por conta da enorme repercussão, o escândalo e está abrindo os olhos do mundo inteiro. Com isso, a atriz Alyssa Milano impulsionou uma campanha através do Twitter, convocando outras mulheres a responderem “mee too” (eu também), caso já tenham sido vítimas de abuso sexual.

If you’ve been sexually harassed or assaulted write ‘me too’ as a reply to this tweet. pic.twitter.com/k2oeCiUf9n — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) October 15, 2017

“Sugerido por uma amiga: se todas as mulheres que já foram assediadas ou abusadas sexualmente escreverem ‘Eu também.’ como status [da rede social], talvez a gente possa dar às pessoas uma noção da magnitude do problema”, publicou ela, junto com a chamada: “Se você já foi assediada ou abusada sexualmente escreva ‘eu também’ como resposta a esse tuíte”.

E a ideia deu certo! Além de milhares de respostas ao tuíte, a hashtag #MeToo também está bombando e cerca de 500 mil mulheres já se uniram à campanha em pouco mais de 24 horas. Dentre elas estão celebridades como Lady Gaga, e as vencedoras do Oscar Anna Paquin e Patricia Arquette.

Em um desabafo doloroso, Evan Rachel Wood – que já havia falado sobre os estupros que sofreu – escreveu: “Ter sido estuprada da primeira vez fez com que fosse mais fácil ser estuprada novamente. Eu instintivamente me fechei. Meu corpo se lembrava, então me protegeu. Eu desapareci”.

Being raped once made it easier to be raped again. I instinctually shut down. My body remembered, so it protected me.

I disappeared. #metoo — #EvanRachelWould (@evanrachelwood) October 16, 2017