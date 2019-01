Nessa noite de terça-feira (24), o BBB19 teve sua primeira prova da liderança da temporada. Como sempre, é um dos dias mais esperados do reality, pois é quando a formação do próximo paredão começa a se definir. A prova do dia foi de habilidade, mas nem todo mundo pôde participar.

Hana, Hariany e Paula, vencedoras do Quarto dos 7 Desafios, tiveram a chance de votar três brothers, e os escolhidos foram Tereza, Rodrigo e Carolina. Enquanto os dispensados ficavam na sacada, todos os outros se vestiram de moscas para uma prova bem simples. O objetivo dos brothers era jogar uma bola de boliche numa pista irregular, e cada “vale” da pista valia uma pontuação diferente. Quem ficasse com mais pontos na única tentativa, levava a liderança, e se a bola caísse na boca do sapo, era eliminação na hora.

O pessoal sofreu muito com a prova, muitos foram eliminados de cara ou pegaram baixas pontuações por receio de fazer força demais (e cair na boca do sapo). A prova foi para um desempate, e Hana conseguiu ultrapassar a pontuação de Danrley, conquistando a coroa.

O paredão de domingo será triplo, com uma indicação do líder, um indicado por voto e um terceiro brother indicado pelo Big Fone (que tocará após a formação do paredão). Que comecem os jogos!