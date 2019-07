Em dia de eliminação sem emoção, Paola dá bronca em mezanino

A temporada de 2019 do ‘MasterChef Brasil‘ está afunilando cada vez mais, e os aspirantes a cozinheiros estão a poucos passos de entrar no Top 6 do programa.

Em uma edição marcada por brigas e rivalidades, o episódio exibido neste domingo (21) foi bem mais sem graça do que o esperado: as rivais Haila e Lorena fizeram as pazes e nem mesmo o eterno conflito entre Helton e Juliana N rendeu memes ou discussão. O destaque acabou sendo uma senhora bronca que Paola Carosella deu no mezanino e nesse péssimo hábito de passar dicas.

Vencedoras da primeira prova, em que tiveram de fazer um prato com dois ingredientes obrigatórios que harmonizassem com uma cerveja, Haila e Lorena ficaram no “camarote” do ‘MasterChef Brasil’ apenas observando os demais competidores em um desafio dificílimo. Para garantir a estadia no programa, os cozinheiros amadores precisaram reproduzir uma receita de massa com salada feita pela avó de Paola Carosella. O prato chamou a atenção pela quantidade absurda de passos para ser reproduzido de forma perfeita.

Como foram mal na prova anterior, Helton e Eduardo R tiveram um desafio a mais: eles nem ao menos puderam provar a amostra feita pela chef argentina, e isso se refletiu na insegurança: a toda hora eles se viravam para o mezanino, no desespero para pegar alguma dica, pedir algum conselho etc. Haila e Lorena ajudavam sempre… menos quando estavam ocupadas fazendo uma DR…

Os jurados, que em algumas edições ficaram incomodados com essa ânsia por dicas do mezanino, dessa vez demonstraram claramente o desconforto. Em uma das vezes nas quais Haila instruiu os amigos, Paola emitiu uns sons de reprovação. Em outra vez, bem mais incisiva, ela deixou claro que aquele tipo de ajuda não colaborava tanto assim. Haila e Lorena ficaram em silêncio após a “bronca”.

Ao final, sobrou para Ecatherine, a eliminada da noite. Por ter feito uma massa dura e por ter errado em vários processos da instrução original, a participante saiu do ‘MasterChef Brasil’. Com menos gente na disputa, fica a ansiedade para o que vem na próxima semana: teremos a última prova em equipes da temporada. Haja coração!