O clima pesou na festa que rolou na noite deste sábado, 27. Os brothers exageraram e a produção interrompeu a celebração cedo, tudo porque os microfones foram molhados por bebida que foi jogada ao alto pelos confinados. O fim precoce, porém, não impediu um desentendimento entre Geralda e Cacau.

Tudo começou porque, após o fim da festa, Cacau e Adélia conversavam sobre quem teria jogado cerveja em Matheus. Visivelmente bêbada, a youtuber deitou no chão do banheiro e não queria sair. Irritada, a aposentada não perdoou. “Dorme lá fora. Quer aparecer? Dorme lá fora. Você é muito aparecida“, disse a mineira.

Após a acusação, Cacau chorou e disparou: “Ela é uma pessoa horrível. É uma velha nojenta.” Tamiel concordou e disse que Geralda era fofoqueira.

Ao saber por Adélia o que Cacau havia falado, Geralda se irritou. “Meu voto é dela até o último dia que eu estiver na casa. Ela é uma frustrada que quer crescer na mídia a todo custo.”

Reaproximação

Desafetos na casa, Renan e Ana Paula ensaiaram uma trégua. O modelo procurou a jornalista para conversar “em paz”, mas ouviu que ela era “uma bicha má”. Acabou não rolando conversa, mas a sister prometeu que aceitaria discutir os problemas caso ele a convide para a banheira do quarto do líder. “Me chama pra banheira de espuma porque eu não posso pagar. Tenho poucas estalecas“, pediu antes da negativa do brother.