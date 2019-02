Quando você vai a uma festa, normalmente procura por alegria, música ou bebida. No caso da festa que aconteceu nessa última madrugada no BBB19, Maycon estava atrás de outra coisa: paz de espírito.

Com uma alma resignado, o brother foi atrás de duas mulheres que estavam um pouco bravas com ele, tudo para resolver as pendências e melhorar o clima na casa. A primeira sister procurada pelo vendedor de queijos foi Gabriela, que havia votado nele no último paredão.

A sister, por sua vez, mostrou que não estava pouco irritada com ele, e sim muito. “Ser chamada de extremista não é um adjetivo legal”, explicou a sister, contando que esse tipo de classificação não afeta só a ela, mas a outras mulheres negras. Após uma surra de argumentos, Maycon colocou o rabo entre as pernas e pediu desculpas por ter magoado a sister.

Logo depois, Maycon foi atrás de Isabella para, mais uma vez, tentar resolver a situação entre os dois. O rapaz abraçou sua ex-ficante e afirmou que havia errado feio com ela. Isabella não chegou a tratá-lo mal, pelo contrário, disse ter carinho pelo brother.