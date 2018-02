Segunda-feira é o dia de extravasar as tensões do paredão recém-formado, então a produção do ‘BBB‘ organizou mais um Jogo da Discórdia para causar intriga entre os confinados. Pena que não deu tão certo.

O Jogo da Discórdia dessa semana foi exatamente o mesmo de duas semanas atrás, então o elemento surpresa desapareceu: um sorteado precisava colocar uma placa em alguém com um adjetivo, e se as pessoas discordassem o Tiago Leifert dava uma chance para colocar a placa na pessoa que merece. Assim como da última vez, uma dupla ganharia uma pizza.

Como também rolou semana passada, muitos brothers passaram placas para Kaysar na esperança de não precisarem se comprometer com o jogo. O sírio levou a placa de “Sonso” de Wagner e a de “Inútil” de Lucas.

O apresentador precisou apertar os participantes para tirar o jogo do marasmo. Viegas pensou em dar a placa de inútil para quem não ajudava na faxina da casa, mas Leifert avisou que era para considerar a posição no jogo, afinal para o público pouco importa se a pessoa limpa a casa.

O momento mais divertido foi quando Paula precisou colocar a placa de “estúpido” em alguém, e escolheu Ayrton. Na hora dos outros votarem, Ana Clara concordou elevando sua placa verde bem alto, tanto que Leifert nem quis questionar a opinião da filha de Ayrton.