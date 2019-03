Há tempos não víamos um Jogo da Discórdia revelar tanta coisa no BBB19. Chegando como quem não quer nada, Tiago Leifert apareceu para os confinados e propôs um jogo apenas para os emparedados: eles precisariam dar respostas rápidas para perguntas bem simples, e era necessário comprometimento dessa vez.

Uma das perguntas, por exemplo, era qual dos brothers “mudaria de time”. Paula rapidamente respondeu que Alan seria seu escolhido, afinal ele era um “anexo do outro grupo“. Ao ouvir a resposta da sister, Rodrigo se manifestou do sofá e afirmou que não havia um grupo ali, e essa frase deixou Tiago Leifert profundamente incomodado. O apresentador suspendeu a brincadeira momentaneamente para ironizar o comentário em-cima-do-muro do brother: “Eu escutei no ar que não tem grupo. Sério? Por favor“, provocou Leifert.

Carol e Danrley trocaram chumbo durante todo o jogo. Um votou no outro na pergunta “participante que está me perseguindo” e “participante que me intimida”. Paula atacou também Rodrigo, dizendo que ele implica com ela e que sempre é opção de voto do dramaturgo. Mas a situação “esquentou” em outra pergunta.

Ao questionar aos emparedados se eles tinham ouvido comentários que agrediram seus valores, pergunta feita pela produção para incitar mais briga, Paula saiu pela tangente comentando que Rodrigo havia falado algo assim. Isso porque outro dia ele usou a palavra “porco” como adjetivo ruim, e ela era muito amiga de porcos. O brother apenas riu e pediu desculpas para a sister. Ironicamente, Paula é a responsável por frases que agrediram valores de outros brothers durante a temporada, mas ninguém se manifestou durante essa dinâmica.

Com muita intriga, esse foi um dos primeiros Jogos da Discórdia dessa temporada que rendeu alguma coisa no BBB19.