Em lindo depoimento, Laís Souza diz que não desistiu: “Nasci pra levantar”

No programa Esporte Espetacular, da Rede Globo, que foi ao ar neste domingo (20), a ex-atleta Laís Souza emocionou. Ela falou sobre o acidente que a deixou tetraplégica e sobre como passou a encarar a vida em uma cadeira de rodas.

O acidente aconteceu em Salt Lake City, nos Estados Unidos, em 2014, em um passeio de esqui. “O choque contra as árvores me deixou desacordada… Quando abri os olhos, me assustei. Com todos os fios que alguém possa imaginar ligados ao meu corpo, um cano que me impedia de mexer a cabeça, num quarto de hospital, sem nem sequer saber direito o que estava fazendo ali”, relatou.

De lá pra cá, foram três meses de muito esforço para recuperar a fala e muita fisioterapia. “Tento, todos os dias, dar um passo para a minha recuperação. Ano passado, quando usei o Ortowalk, um robozinho fisioterápico que me permite ficar em pé, senti o mesmo de quando eu dava piruetas. Aquilo me deu asas e me fez aumentar, ainda mais, a minha esperança em uma evolução cada vez maior”, se orgulha.

Ela agradece o apoio que recebe diariamente das colegas Josi e Daiane dos Santos, além de Neymar e Doda Miranda. Mas o agradecimento especial foi para a esposa, com quem diz que aprendeu que há vida amorosa mesmo para quem tem movimentos restritos.

“Se tem algo real em meus sonhos, é meu desejo de montar minha família. Ao lado da minha mulher, encher a casa de crianças, curti-las correndo pelo quintal, brincar com elas, com meu gato, Baguera, e com o meu cachorro, Stunt. Olhando para trás, para o dia que eu me vi cercada por fios e questionamentos, eu acredito que descobri o porquê de tudo isso acontecer na minha vida: eu nasci para levantar“, finaliza.