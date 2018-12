Em meio a fofocas, Meghan Markle recebe conselho sábio de Michelle Obama

A duquesa Meghan Markle está envolvida em uma série de fofocas – machistas, diga-se de passagem – sobre uma suposta rusga com a concunhada Kate Middleton. Enquanto os tablóides ingleses se preocupam em alimentar um conflito entre as duas mulheres, a ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, mandou um conselho carinhoso para Meghan.

Na mais recente edição da revista Good Housekeeping, Michelle Obama, que, assim como o marido Barack Obama, é bem próxima do casal Meghan e Harry, refletiu sobre o papel da duquesa na família real. “Assim como eu, Meghan provavelmente nunca sonhou que teria uma vida como essa, e a pressão que se sente – de você mesma e dos outros – às vezes pode ser demais”.

A dica de Michelle, portanto, é baseado na experiência que ela teve, como primeira-dama dos Estados Unidos por oito anos: “Meu melhor conselho seria que ela reservasse tempo para ela e não tivesse pressa para fazer qualquer coisa. Eu passei os primeiros meses na Casa Branca preocupada com minhas filhas, garantindo que elas estivessem bem na escola e fazendo novos amigos, antes de me lançar em trabalhos mais ambiciosos. E eu acho que tudo bem – é bom, até – fazer isso”.

Claro que Michelle tem consciência do lugar de destaque que Meghan ocupa, e do poder que ela tem, sendo duquesa na Inglaterra: ˜Há muita oportunidade de fazer coisas boas com uma plataforma como essa – e eu acho que Meghan pode maximizar o impacto que ela tem nos outros, bem como maximizar a própria felicidade, se ela trabalha com algo que ecoa com o que ela acredita pessoalmente”.

Vale lembrar que Meghan e Michelle acreditam no trabalho de valorizar as meninas e mulheres para que elas alcancem sempre mais. Ainda na revista Michelle faz uma reflexão sobre como as mulheres têm conquistado mais e mais espaço e voz, mesmo que as coisas não sejam fáceis. E conclui dizendo que ela tem muita esperança na geração de mulheres que vêm aí.