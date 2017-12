Em Noronha, Isabella Santoni e Rodrigo Simas levam noiva à igreja

Imagine a seguinte situação: é o dia do seu casamento em Fernando de Noronha. Você está pronta, vestida de noiva e a caminho da igreja quando, de repente, descobre que seu táxi não é capaz de chegar até lá. O que poderia ser só um pesadelo imaginário aconteceu de verdade com uma noiva em Noronha, salva a tempo por Isabella Santoni, Rodrigo Simas e Keila Zago, que estavam no lugar certo e na hora certa.

A atriz fez um post em seu perfil do Instagram para contar sobre a situação inusitada. O grupo de amigos, que está passando férias na ilha e esperando pelo Réveillon, encontrou Eliana, a noiva, por acaso – e foi responsável por levá-la até o altar. A noiva, é claro, agradeceu à atitude, comentando na publicação, que já contabiliza mais de 70 mil likes.

“Queridos ❤❤❤ @keilazago @isabellasantoni @simasrodrigo muito obrigada!!! Vcs foram d+ 👏👏 salvaram meu casamento 😙”, disse Eliana.

Moral da história: quando tudo parecer dar errado no dia do seu casamento, vale dar uma chance para a sorte. Quem sabe você não topa com Rodrigo Simas por aí?