Como acontece com todo eliminado do BBB, Diego mal teve tempo de dormir porque cedinho já precisou bater cartão nos Estúdios Globo para um café da manhã com Ana Maria Braga. Só que a apresentadora, que adora provocar os eliminados com suas frases mais polêmicas, pegou bastante leve com o rapaz do BBB19.

Durante o curto papo, o brother assistiu a alguns vídeos sobre a formação de paredão e acompanhou um VT longo o comparando ao Rei do Gado. A única polêmica abordada por Ana Maria no programa foi a respeito da declaração de Hana na semana passada: a sister havia questionado a masculinidade frágil de Diego, que visivelmente ficou irritado após ser chamado de “Diega” numa brincadeira. “Sou muito bem resolvido“, afirmou o brother, explicando que tratou as mulheres da casa com o maior respeito.

Porém… Diego foi assunto no último final de semana após dar sua opinião a respeito do tamanho de roupa das mulheres. Em uma conversa com a então líder Carolina Peixinho, o rapaz loiro deixou bem claro que não gosta de mulheres de roupa curta. Como se não bastasse defender uma posição que parece ter vindo direto do século passado, o brother continuou explicando sua linha de raciocínio: “A mulher pode ter um corpo lindo. Se ela bota uma minissaia desse jeito, bota um top aqui, a barriga toda aberta, você já sabe que essa aí…“. As frases absurdas não pararam por aí: “Logicamente tem que ser uma mulher que tem um corpo bonito. Se for uma mulher seca ou uma mulher que não tem um corpo legal, aí não fica legal, entendeu?”.

O mais estranho é que outro participante com declarações machistas no programa, Gustavo, foi questionado sobre esse assunto no ‘Mais Você’ e pediu desculpas a quem se sentiu ofendido. Vai entender os motivos…