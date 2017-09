Emma Stone revela detalhe que diminuiu seu problema de ansiedade

A atriz Emma Stone está entre as celebridades que não têm medo de admitir que sofrem de problemas psicológicos. Tempos atrás, ela revelou que vive em ansiedade permanente.

Essa semana, a atriz vencedora do Oscar voltou a falar sobre o tema no programa “The Late Show with Stephen Colbert” e declarou que convive com esse mal desde a infância. Felizmente, o que fez com que sua saúde mental melhorasse bastante foi o fato de que, desde cedo, seus pais compreenderam que esse é um problema sério. E isso faz toda a diferença na vida de quem sofre de distúrbios psicológicos.

“Eu era uma criança muito, muito, muito ansiosa e tinha muitos ataques de pânico. A terapia me ajudou de uma maneira incrível. Hoje ainda tenho muita ansiedade, mas ataques de pânico eu não tenho mais”, relembrou, batendo na madeira. Ela começou a tratar-se com terapeuta aos sete anos de idade.

Outro ponto importante é o fato de que a palavra “ansiedade” entrou no vocabulário da atriz muito cedo e, ainda criança, ela passou a compreender o que estava se passando. Prova disso é um desenho que Emma fez aos nove anos.

“Eu desenhei isso na terapia. Essa sou eu, eu acho. É uma obra prima… com meus sapatos aqui, e do lado está a ansiedade. Ela é um monstrinho verde que alguém ali nos bastidores disse que parece um útero com ovários. Mas não era para ser algo relacionado a hormônios, como eu disse, eu tinha só nove anos”, brincou.

Além de falar sobre o quanto a terapia lhe ajudou e ainda ajuda, Emma também revelou que sua ansiedade melhora quando ela está no set atuando. “É uma coisa muito louca”, disse ela, empolgada.