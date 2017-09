Veja como e onde assistir ao Emmy Awards 2017 ao vivo

A maior premiação da televisão norte-americana, o Emmy Awards 2017, acontece neste domingo (17) em Los Angeles, na Califórnia. As principais produções da TV, como séries, filmes e reality shows, serão premiadas, bem como os atores, atrizes e apresentadores que fazem os programas acontecerem. Com apresentação de Stephen Colbert, a cerimônia tem início às 21h, no horário de Brasília.

Para assistir à transmissão da cerimônia ao vivo, você deve ter o canal de TV a cabo TNT. Eles vão começar a transmissão às 20h, com o tapete vermelho do evento. Este ano eles terão como repórteres a modelo Carol Ribeiro e o digital influencer Hugo Gloss entrevistando as celebridades. Às 21h começa a transmissão ao vivo da cerimônia, com apresentação de Domingas Person e Michel Arouca.

Se você gosta mesmo é do tapete vermelho, pode acompanhar a transmissão pelo E! Entertainment Television. Lá eles começam a mostrar a chegada das celebridades a partir das 17h30.

Neste ano os programas “Saturday Night Live” e “Westworld” lideram as indicações. Pela primeira vez em 7 anos, “Game of Thrones” está fora da disputa pelos prêmios da TV. Mas em um ano como 2017, repleto de excelentes produções como “Big Little Lies” e “The Handmaid’s Tale”, não dá para perder o Emmy 2017!