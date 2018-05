Então, a Katy Perry pediu perdão mesmo para Taylor Swift?

Parem as máquinas! Não, isso não pode ser verdade, aliás, isso é bom demais para ser verdade! Após anos de brigas públicas, farpas infantis trocadas por meio da imprensa e muito bad blood (sorry pelo trocadilho!), Katy Perry e Taylor Swift finalmente fizeram as pazes – e é isso mesmo que você leu. E isso não é pouca coisa, não, a desavença das duas é quase como a lendária treta entre Bette Davis e Joan Crawford. É um marco na cultura pop!

Nesta terça-feira (08), data da estreia da nova turnê de Tay Tay, a “Reputation Stadium Tour”, Katy em um gesto maduro resolveu parar com todo o drama e enviar um ramo de oliveira – um dos símbolos da paz – acompanhado de uma carta fofinha para o camarim da cantora de “Blank Space”.

“Ei, velha amiga, ultimamente eu estou refletindo sobre algumas falhas de comunicação e mágoas entre nós”, é o que está escrito no começo do bilhete (se você, leitora, com uma visão melhor que a nossa conseguir ler o resto, nos envie, por favor).

Como forma de selar a paz (ou seria o beijo de Judas?), Taylor agradeceu no Instagram ao gesto.

A gente não precisa nem dizer que os memes rolaram com força no Twitter…

Katy e Taylor amiguíssimas de novo pic.twitter.com/N92xS2VsZk — Túlio (@mt2001_) May 8, 2018

katy é a nicole

taylor a gretchen

e nois o lui mendes pic.twitter.com/oD19o18nnA — Keila (@assagron) May 8, 2018

Domingo: Katy aparece maravilhosa no Idol e choca a internet. Segunda: Katy quebra a internet e é aclamada pela midia ao surgir deslumbrante de anjo no Met Gala. Terça: Katy e Taylor fazem as pazes quebram a internet e o mundo alcança a paz mundial.pic.twitter.com/12otHn3Xfv — Marcelo (@busyforbullshit) May 8, 2018

katy e taylor

nicki e cardi

coreia do norte e sul

o que é 2018? pic.twitter.com/VTQyH8BGvP — sofia 🌌 (@sophiedreemurr) May 8, 2018

Katy e Taylor, APAGUEM AGORA SWISH SWISH E BAD BLOOD! pic.twitter.com/ejdM0mYJ2G — filho da katy perry (@poweritado) May 8, 2018

"Katy e Taylor" EU TO GRITANDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA EU PEDI TANTO POR ESSE MOMENTO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA pic.twitter.com/CvuCSNGN2F — Marcus Vinicius (@Marrcuuuus) May 8, 2018