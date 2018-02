Mesmo sem o esperado Jogo da Discórdia promovido pela produção do ‘Big Brother Brasil‘ os participantes do reality conseguiram se meter em confusão na madrugada de segunda para terça-feira. O motivo? Anjo!

Assim que Mahmoud saiu do cinema do líder, ele foi recebido por uma Jaqueline furiosa na cozinha. Aos gritos, a sister ordenou que Mahmoud se sentasse porque ela queria colocar o pingo nos Is. A razão da raiva da sister é porque Mahmoud havia comentado com outras pessoas na casa que ela tinha prometido dar a ele uma imunidade caso fosse escolhida como anjo. Jaqueline até conseguiu o anjo, mas entregou o colar para Jéssica.

“Você vai ouvir tudo o que eu tenho pra falar!”, gritou Jaqueline enquanto se sentava onde ela mandou. “Que c*ralho é esse de você falar pra todo mundo na casa? Você é muito engraçadinho!”. Tentando acalmar a situação, o sexólogo tentou convencê-la a conversar em um momento mais calmo, mas Jaqueline se recusou a esperar.

Indignada, Jaqueline exclamou: “Aqui tem 70 câmeras, em momento nenhum eu te chamei na porcaria de quarto nenhum pra falar que eu ia te dar porcaria de anjo!“. Ainda calmo, Mahmoud afirmou que ela havia prometido e Jaqueline continuou falando que aquilo nunca existiu. A discussão foi encerrada e o brother caiu no choro após a treta pesada.

A briga:

Mas, afinal, Jaqueline prometeu ou não o anjo para Mahmoud? Como a própria sister disse que a casa está recheada de câmeras, o pessoal da internet conseguiu encontrar o momento exato em que ela prometeu o anjo para o brother.

Como se não bastasse o outro vídeo, ta aí Jaqueline prometendo o anjo pro Mahmoud #BBB18 #REDEBBB pic.twitter.com/Eif24llNck — Leandro #TeamMahmoud 🌈 (@PortalMahmoud) February 6, 2018

Agora a coisa ficou feia para Jaqueline. Lembrando que tanto ela quanto Mahmoud estão no paredão da semana.