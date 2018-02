A eliminação de Ana Paula no ‘BBB18‘ mexeu com os ânimos da casa. Enquanto os colegas de confabulações estavam muito abalados, Caruso acabou comprando brigas desnecessariamente.

Ana Clara percebeu que Caruso estava um pouco alterado e o questionou sobre isso. O brother apenas respondeu que “tinha batido”. O publicitário começou a dar respostas atravessadas, como se esperasse que alguém respondesse para ele poder discutir. Mahmoud foi essa pessoa, e o motivo foi a punição da semana passada a respeito da panela.

Mahmoud havia comido na panela do Tá com Tudo e a casa inteira foi penalizada. O brother foi excluído pelos outros e precisou pedir desculpas. Porém, dias depois, Caruso cometeu um erro de molhar microfone e todos também foram penalizados, mas não houve treta. Na época isso irritou profundamente Mahmoud.

Os dois voltaram a discutir ainda por causa do microfone e da panela, e Caruso foi falando que não iria “entrar na do Mahmoud” porque o sexólogo é “moleque“. Mas o sangue de Caruso ferveu quando foi chamado de “babaca” pelo brother, que estava sentado na escada. Os dois começaram a trocar ofensas, com Caruso apontando o dedo na cara de Mahmoud.

Do lado de fora, Caruso falou que está sem paciência com o brother e que quando o adversário estiver no Tá com Tudo ele fará algo pra todo mundo ser penalizado novamente. Exatamente a mesma promessa que Mahmoud fez e ele havia criticado na época.