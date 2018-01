Você quer novidade? No ‘Big Brother Brasil‘ desta quinta-feira (25) Tiago Leifert explicou uma novidade nesta edição do programa, a Prova do Veto que será realizada às sextas-feiras.

O vencedor da prova terá o poder de vetar uma das decisões do domingo, seja a indicação do líder quanto a indicação da casa. Mas não pense que se trata de uma “evolução” do Anjo, porque a coisa vai funcionar de forma diferente: ao vetar uma das decisões, o responsável pelo veto transforma o paredão triplo em um paredão duplo.

A mudança pode gerar novidades de estratégia, pois o paredão triplo tende a ser mais diluído e tem mais chance das pessoas ficarem, ao contrário de um paredão duplo. Cabe ao detentor do veto decidir qual a melhor tática.

Não é a primeira vez que o programa aposta num “veto”. Durante a sétima edição do reality eles ensaiaram um sorteio no dia da formação de paredão na qual uma pessoa poderia vetar a imunidade do anjo. O plano não funcionou tão bem e a novidade foi para a geladeira.