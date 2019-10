Entenda de onde vem o meme do Jacquin furioso (não, não é do MasterChef!)

Talvez você tenha visto nos últimos dias uns memes do chef Erick Jacquin, aquele do ‘MasterChef Brasil‘, discutindo com um dono de restaurante a respeito de um freezer desligado. Calma, não precisa ficar boiando porque a gente tem uma explicação! O vídeo originalmente é de outro programa do cozinheiro, o ‘Pesadelo na Cozinha‘, e está longe de ser inédito, mas por algum motivo a internet ressuscitou esse momento e, como sempre, transformou em piada.

No primeiro episódio da segunda temporada do ‘Pesadelo na Cozinha’, exibido em agosto de 2019, o chef Jacquin foi ao restaurante Pé de Fava localizado na cidade de Guarulhos, em São Paulo. Como acontece nos demais episódios desse reality, o local sofre com dívidas e falta de clientes, então coube ao chef Jacquin colocar ordem no local e ajudar o restaurante a se reerguer. Embora seja o primeiro episódio da temporada, o Pé de Fava teve um dos casos mais tensos da história do reality.

Em um certo momento, Jacquin descobre que o restaurante tinha uma espécie de “depósito” no andar superior. Ao visitar o local acompanhado do dono, o francês descobriu uma ideia absurda do empresário: ele desligava o freezer à noite para economizar energia!

–

Ou seja, as carnes descongelavam durante a madrugada e voltavam a ser congeladas durante o dia! A descoberta causou uma forte ânsia em Jacquin, que chegou a vomitar no local por lembrar que chegou a comer carne lá no dia anterior. Revoltado, Jacquin ainda explicou que até ele poderia ser preso se aparecesse a Vigilância Sanitária no Pé de Fava!

O episódio está disponibilizado no YouTube da Band e já conta com quase três milhões de views, muito mais do que os demais episódios:

Mas o campeão mesmo foi o trecho no qual rola a revelação sobre o freezer desligado. Muitas pessoas têm procurado somente a briga, então acabam conferindo a terceira parte do vídeo:

O Pé de Fava foi levantado por Jacquin ao final do episódio, mas as pessoas que assistiram ao reality ficaram com muitas dúvidas se o dono conseguiria manter a qualidade do chef francês. Tanto que Deborah Wernerck, ex-finalista do ‘MasterChef Brasil’, usou seu canal do YouTube para visitar o Pé de Fava após a exibição do programa, tudo para conferir se as coisas estavam melhores por lá:

Mas quem se deliciou com a discussão de Jacquin e o dono do Pé de Fava foi a internet. A quantidade de memes da situação surpreende, e já dominam toda a internet (mesmo sem o pessoal entender direito de onde vem a briga):

Jacquin abrindo o freezer do Pé de Fava Esse é o tweet pic.twitter.com/2p3w9jU4Vc — Samuel Rehbein (@upsamuelrehbein) October 18, 2019

PASSANDO MAL com o jacquin puto melhor programa da vida pic.twitter.com/6qrT8rI1sH — 𝒿 (@thekingzm) October 19, 2019

O Jacquin no restaurante Pé de Fava depois de saber que o freezer ficava 12 horas ligado e 12 horas desligado para equilibrar as contas pic.twitter.com/ff2NRp39bZ — Marianna Grande (@eitamarianna) October 18, 2019

"a gente desliga o freezer a noite pra economizar energia" pic.twitter.com/BQAxg7G6zY — Maicon Küster (@maiconkusterkkk) October 18, 2019

O lado “visionário e empreendedor” (só que não) do dono do Pé de Fava também virou uma atração à parte para o pessoal da internet:

Pe de Fava boicotando o monopólio da energia elétrica foda-se pic.twitter.com/1EXzBFpVAI — Bruno Fabil 🌐PN (@BrunoFabil) October 20, 2019

"Pra economizar energia, ele desliga o freezer"

-Edmilson Pé de Fava #pesadelonacozinha pic.twitter.com/4Lqs4wJmPW — PhoenixLabella (@PhoenixLabella) October 20, 2019

Estamos todos combinados que não pode desligar o freezer para economizar energia, né?