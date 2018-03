O ‘BBB‘ surpreendeu o público ontem (22) quando anunciou que a Prova do Anjo da semana seria de resistência. Na história do programa raras foram as vezes que os brother precisaram participar de algo tão exaustivo só para conseguir a chance de oferecer imunidade a alguém. A diferença é que, dessa vez, eles não sabem que vale uma autoimunidade.

A Prova do Cupido funciona de uma forma bem fácil: todos os brothers estão segurando um coração no corpo do robozinho do ‘BBB’ com uma flecha, e o que durar até o final mantendo o coração onde está ganha a prova.

Para ser uma competição igualitária, a produção levou em conta a estatura de tamanho do braço de todo mundo para que ninguém ficasse mais desconfortável que outro. Mas, para complicar um pouquinho, o desafio está sendo feito no jardim, e não na área fechada de provas, então eles terão um probleminha a mais: o sol da tarde, que é bem forte lá no Projac.

Quem vencer a prova levará uma autoimunidade e poderá indicar alguém ao paredão no próximo domingo. Ele só não sabem dessa vantagem ainda.