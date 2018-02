“Entrevista” com torcedora escancara o machismo no futebol

A torcedora Karol Barbosa, do Goiás, acreditava que iria falar sobre futebol ao ser convidada para uma entrevista no programa “Os Donos da Bola”, na TV Goiânia (afiliada da Band), na última quarta-feira (21). Só que, na verdade, ela havia sido chamada ali para ser alvo de piadinhas de duplo sentido, numa clara demonstração do machismo que ainda se faz muito presente o meio futebolístico.

Karol tentou levar a situação com leveza, mas o desconforto é nítido quando ela ouve a primeira pergunta: “Em um clássico contra o Vila se o juiz põe para fora você mete a boca?”. E não parou por aí, pois o apresentador Beto Brasil seguiu a conversa no mesmo tom.

“Para uma musa não sofrer dores localizadas, é importante o médico colocar compressa?” e “Se o nutricionista mandar você chupar uma laranja porque faz muito bem para a saúde, você chuparia um saco por dia?” foram as perguntas que vieram a seguir.

Frente a isso, o Goiás logo se posicionou, repudiando a conduta do programa:

No último sábado o Goiás Esporte Clube apoiou o 1° Seminário de Mulheres Esmeraldinas. Reiteramos o total repúdio ao constrangimento causado a nossa Musa Karol Barbosa, no programa Os Donos da Bola. Medidas serão tomadas nos próximos dias. #GoiásEC #NadaPodeAbalar — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) February 21, 2018

“Eu não entendi porque o Goiás ficou tão nervoso, porque foi feito em comum acordo e ela topou”, disse Leandro Vieira, coordenador do núcleo artístico da TV Goiânia, em entrevista ao UOL Esporte. Segundo Karol, ela não sabia que teria de responder perguntas de duplo sentido.

A TV Goiânia também declarou que continuará a veicular o quadro, entrevistando torcedoras de outros times. “É um programa descontraído, tem um tom humorístico. A gente não está fazendo algo para contribuir com a discriminação de mulheres, jamais. Não tem nada a ver com isso, é um quadro de humor”.